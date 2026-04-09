Le gouvernement rwandais qui est en quête des appuis pour la reconduction de Louise Mushikiwabo au poste de Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), a dépêché, mercredi 08 avril, un émissaire au Tchad pour solliciter son soutien à la candidature de Mushikiwabo.

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe a été reçu en audience par le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, à qui il a officiellement remis un message de son homologue rwandais, Paul Kagamé.

Le Rwanda a sollicité « le soutien du Tchad à la candidature de Mme Louise Mushikiwabo, ancienne Ministre de l’Information puis des Affaires étrangères du Rwanda, pour sa reconduction au poste de Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) », indique un communiqué de la présidence tchadienne.

L’élection du nouveau SG de l’OIF aura lieu lors du prochain sommet de l’organisation prévu en novembre 2026. La SG sortante, Mushikiwabo, en poste depuis 2019, fera, entre autres, face à Juliana Amato Lumumba (RDC) et à Roll Stéphane Ngomat (Gabon).

La visite du Chef de la diplomatie rwandaise, qui a foulé pour la deuxième fois le sol tchadien, s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux pays « de donner un coup d’accélérateur » à leur coopération.

Avant la remise du courrier de Kagamé, Nduhungirehe a signé avec son homologue tchadien, Abdoulaye Sabre Fadoul, un accord portant création de la Grande Commission mixte de coopération entre le Rwanda et le Tchad.

« Cette signature marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales et réaffirme l’engagement des deux pays à approfondir leur coopération dans des domaines d’intérêt commun », lit-on sur le compte X du ministère rwandais des Affaires étrangères.