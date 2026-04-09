Le Kenya a exprimé ce jeudi 9 avril, son soutien à l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine et fait part de son intention de coopérer avec les États partageant les mêmes vues pour favoriser la concrétisation de cette initiative.

Cette position a été exprimée lors de la première session de la Commission mixte de coopération maroco-kényane, co-présidés à Nairobi, par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et le premier secrétaire du cabinet (équivalent du Premier ministre), et secrétaire du cabinet des Affaires étrangères et de la diaspora du Kenya, Musalia Mudavadi.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue des travaux de la Commission mixte, la partie Kenyane s’est «félicitée du consensus international croissant et de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc», qualifiant l’autonomie comme «la seule solution crédible et réaliste pour résoudre le différend sur le Sahara».

Considérant ledit plan d’autonomie marocain comme une «approche durable» pour résoudre le différend régional autour du Sahara Occidental marocain, le Kenya a annoncé son intention de «coopérer avec les États partageant les mêmes vues pour favoriser sa concrétisation».

Par ailleurs, le Kenya a salué l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité consacrant «le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme base pour un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend». À cet égard, la partie Kenyane a déclaré qu’elle «approuve les efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour faciliter et mener des négociations basées sur le plan d’autonomie» sous souveraineté marocaine.

De son côté, Nasser Bourita a exprimé au nom du Maroc, son «appréciation pour la reconnaissance par le Kenya de la coopération continue du Royaume avec le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel pour faire avancer le processus politique» sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.