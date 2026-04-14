Le Ministre ivoirien de l’Éducation Nationale, N’Guessan Koffi et son homologue guinéen, Alpha Bacar Barry ont signé un accord-cadre de coopération dans le domaine de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, a annoncé la partie ivoirienne le lundi 13 avril dans un communiqué.

L’accord, paraphé le week-end à l’occasion d’une visite de travail du 6 au 11 avril en Côte d’Ivoire du ministre guinéen, Barry en compagnie d’une délégation de son pays, comporte 10 articles qui s’articulent autour de cinq axes majeurs à savoir : la formation des formateurs ; l’inspection générale et l’assurance qualité ; l’apprentissage et l’ingénierie des contenus ; le numérique et les technologies ainsi que l’insertion professionnelle.

Pour les deux pays, cet accord devrait leur permettre de mutualiser leurs expériences face aux défis persistants liés à l’amélioration de la qualité des systèmes éducatifs et à la lutte contre l’analphabétisme.

«La signature de cet accord-cadre s’inscrit dans une dynamique de coopération Sud-Sud fondée sur le partage d’expériences, la valorisation de nos expertises et la co-construction de solutions adaptées à nos réalités», a déclaré le ministre ivoirien, Koffi, ajoutant que cet accord traduit la volonté commune de renforcer le partenariat dans une vision globale de développement du capital humain.

Il a en outre, réaffirmé la disponibilité de la Côte d’Ivoire à poursuivre ce partenariat dans un esprit de confiance, de solidarité et de responsabilité partagée.

A noter que ce nouvel accord s’inscrit dans la continuité d’un précédent accord-cadre conclu le 21 février 2025 par les deux pays, dans le domaine de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.