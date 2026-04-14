Abidjan et Conakry boostent leur coopération dans les domaines de l’éducation et de l’alphabétisation

Abidjan et Conakry boostent leur coopération dans les domaines de l’éducation et de l’alphabétisation

Le Ministre ivoirien de l’Éducation Nationale, N’Guessan Koffi et son homologue guinéen, Alpha Bacar Barry ont signé un accord-cadre de coopération dans le domaine de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, a annoncé la partie ivoirienne le lundi 13 avril dans un communiqué.

L’accord, paraphé le week-end à l’occasion d’une visite de travail du 6 au 11 avril en Côte d’Ivoire du ministre guinéen, Barry en compagnie d’une délégation de son pays, comporte 10 articles qui s’articulent autour de cinq axes majeurs à savoir : la formation des formateurs ; l’inspection générale et l’assurance qualité ; l’apprentissage et l’ingénierie des contenus ; le numérique et les technologies ainsi que l’insertion professionnelle.

Pour les deux pays, cet accord devrait leur permettre de mutualiser leurs expériences face aux défis persistants liés à l’amélioration de la qualité des systèmes éducatifs et à la lutte contre l’analphabétisme.

«La signature de cet accord-cadre s’inscrit dans une dynamique de coopération Sud-Sud fondée sur le partage d’expériences, la valorisation de nos expertises et la co-construction de solutions adaptées à nos réalités», a déclaré le ministre ivoirien, Koffi, ajoutant que cet accord traduit la volonté commune de renforcer le partenariat dans une vision globale de développement du capital humain.

Il a en outre, réaffirmé la disponibilité de la Côte d’Ivoire à poursuivre ce partenariat dans un esprit de confiance, de solidarité et de responsabilité partagée.

A noter que ce nouvel accord s’inscrit dans la continuité d’un précédent accord-cadre conclu le 21 février 2025 par les deux pays, dans le domaine de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

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