Le candidat du Centre Démocrate Unifié (CDU) à l’élection présidentielle du 10 avril dernier à Djibouti, Mohamed Farah Samatar a décidé de respecter «le choix exprimé par le peuple souverain» qui a renouvelé sa confiance au président sortant, Ismail Omar Guelleh.

Prenant « la parole avec responsabilité et respect des principes démocratiques qui fondent la nation», Samatar a estimé que « le verdict des urnes est clair », lequel donne 97,81% des voix exprimés à son adversaire.

Le représentant de l’opposition, le seul qui a fait face au Chef de l’Etat sortant, a ainsi adressé au nom de son parti et en son propre nom, « les sincères félicitations au président sortant pour sa victoire à la magistrature suprême ». De même qu’il exprimé sa « profonde gratitude » à tous et celles qui ont voté pour lui.

De son côté, le président réélu, pour un sixième mandat, a déclaré, à l’issue de la proclamation des résultats, que c’est le « peuple tout entier qui vient de triompher (…) pour entamer un nouvel élan dans sa quête légitime d’accéder au développement durable ». « Je forme l’espoir davantage de cohésion, d’unité et de fraternité pour notre nation », a-t-il poursuivi.

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, prenant note des résultats officiels annoncés par l’autorité électorale de Djibouti, a adressé ses « chaleureuses félicitations » à Omar Guelleh pour sa réélection.

Il a félicité le peuple djiboutien pour sa participation pacifique au processus électoral, soulignant son « engagement continu en faveur de la gouvernance démocratique, de la cohésion nationale et de la stabilité».

Ali Youssouf a reconnu le rôle important de Djibouti dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la coopération régionale dans la Corne de l’Afrique, avant de réaffirmer l’engagement de l’Union africaine à renforcer et à faire progresser les aspirations communes de l’Agenda 2063 avec les États membres.