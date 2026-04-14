Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, s’apprête à vibrer au rythme d’un double événement majeur, marquant une nouvelle étape dans son rayonnement culturel international.

Il s’agit du lancement officiel à partir du 24 avril 2026, du programme «Rabat Capitale mondiale du livre», en parallèle avec la tenue du 1ᵉʳ au 10 mai prochain, de la 31ᵉ édition du Salon international de l’Édition et du Livre (SIEL).

La désignation de la ville de Rabat comme Capitale mondiale du livre dans le cadre de l’initiative de l’UNESCO, vient couronner l’histoire millénaire de la capitale marocaine, son engagement durable en faveur de la culture et de l’éducation, ainsi que le dynamisme que connait le secteur du livre dans cette cité.

Cette consécration internationale confirme le statut de la cité de Rabat en tant que carrefour culturel et pôle stratégique de l’industrie du savoir. Forte d’un héritage historique riche et d’un engagement constant en faveur de la culture et de l’éducation, la capitale du Royaume chérifien s’impose aujourd’hui comme un épicentre de diffusion du livre, avec un tissu dynamique composé de plus d’une cinquantaine de maisons d’édition et d’un vaste réseau de librairies en expansion croissante.

Dans ce cadre, un programme annuel ambitieux a mis au point, comprenant 342 activités structurées autour de 12 axes thématiques, l’objectif étant de démocratiser l’accès au livre en le rapprochant des citoyens, notamment à travers des initiatives organisées dans des espaces non conventionnels tels que les hôpitaux, les centres de réforme, les orphelinats, les transports publics et les places publiques urbaines.

Temps fort de cette dynamique, le SIEL 2026, l’un des salons du livre les plus importants du continent africain, s’annonce comme une édition exceptionnelle. Le salon réunira 890 exposants, dont 320 directs et 570 indirects, représentant 60 pays, avec l’exposition de plus de 130.000 titres. La France y sera l’invité d’honneur de cet important évènement culturel, renforçant ainsi les échanges culturels entre les deux pays.

Cette édition rendra également hommage à la figure emblématique d’Ibn Batouta, explorateur marocain du XIVᵉ siècle, en mettant à l’honneur la littérature de voyage. Plus de 204 événements culturels sont programmés, avec la participation de 720 intellectuels, écrivains et créateurs invités à débattre des enjeux contemporains de la lecture et des mutations des industries culturelles. A travers cette double célébration, Rabat confirme son ambition de faire du livre, un levier de développement, de dialogue et d’ouverture sur le monde.