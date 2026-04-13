Sur ordre du Roi Mohammed VI, le Prince héritier, Moulay El Hassan a procédé, lundi sur la rive droite de Bouregreg, à l’inauguration de la tour Mohammed VI qui constitue un joyau architectural, emblème de modernité symbole de l’émergence et du rayonnement des deux villes jumelles de Rabat et Salé.

Le Prince héritier a visité les composantes de la tour, notamment le lobby principal, où il a suivi des présentations sur cette structure et les échantillons des matériaux artisanaux marocains utilisés dans sa construction ainsi que l’espace conçu pour accueillir des conférences et la bibliothèque.

Moulay El Hassan a ensuite visité un appartement témoin, l’hôtel Waldorf Astoria, ainsi que l’observatoire du patrimoine de Rabat/Salé installé au sommet de la tour qui offre une vue panoramique sur les Rabat et Salé dont les remparts, Kasbahs et portes anciennes racontent le riche passé des deux villes jumelles.

Culminant à 250 mètres de hauteur, la nouvelle tour de 55 étages, redéfinit désormais la skyline de Rabat, alliant ingénierie avancée et design élégant, tout en respectant les normes environnementales les plus exigeantes.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement de la vallée de Bouregreg, une des principales composantes du programme intégré de développement dans le cadre de Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture.

Porté par O Capital Group, la nouvelle tour abrite un hôtel de luxe, des bureaux, des résidences, un observatoire du patrimoine de Rabat et Salé, une salle de conférences, des commerces et des restaurants, desservis par 36 ascenseurs.

La tour repose sur des fondations profondes de 60 mètres, conçues pour résister aux séismes et aux crues du fleuve. Ces fondations assurent aussi la stabilité à long terme de la structure dans un environnement géotechnique complexe.

Au-delà de l’efficacité énergétique, la tour intègre des systèmes avancés pour la récupération d’énergie et la collecte des eaux pluviales. Ces dispositifs ont permis à la nouvelle Tour d’obtenir les certifications LEED Gold et HQE, positionnant cet édifice parmi les réalisations les plus innovantes et performantes sur le continent africain.