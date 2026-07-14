Le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé, lundi 13 juillet, une audience à une délégation de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), conduite par Rosario Mbasogo Kung, Présidente en exercice du Conseil des Ministres de l’organisation.

Cette rencontre de haut niveau a permis de présenter la nouvelle équipe dirigeante de la Commission de la CEEAC, composée de l’Ambassadeur, Ezéchiel Nibigira (Président) et de l’Ambassadeur Mariam Mahamat Nour (Vice-présidente).

Un des faits marquants de l’audience a été la promesse faite par N’Djamena d’honorer ses obligations financières envers la Communauté. En effet, le dirigeant tchadien a ordonné à son cabinet de solder l’ensemble des cotisations du Tchad au budget de la CEEAC.

Le Chef de l’État tchadien a « instruit le Gouvernement à procéder au règlement des arriérés de contribution du Tchad envers la Communauté et de veiller au respect régulier des engagements financiers du pays, réaffirmant ainsi la volonté du Tchad de contribuer pleinement au bon fonctionnement de l’organisation » régionale, indique un communiqué officiel.

Mahamat a saisi cette occasion, pour réaffirmer l’engagement du Tchad en faveur de la CEEAC, saluant dans la foulée le rôle joué par l’organisation dans l’accompagnement des transitions au Tchad et au Gabon, ayant abouti au retour à l’ordre constitutionnel. Il a rassuré sur le soutien politique, économique et financier du Tchad envers l’institution communautaire.

Les responsables de la CEEAC, qui ont exposé les priorités de leur mandat et les principaux défis auxquels l’institution communautaire est confrontée, ont fait part de leur ambition d’accélérer l’intégration économique de l’Afrique centrale à travers le développement des échanges entre les États, l’amélioration des infrastructures de transport, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que le renforcement de la zone de libre-échange.

Rosario Mbasogo Kung, saluant les assurances données par le président Mahamat, a rappelé, à l’issue de l’audience, que la réussite de la CEEAC dépend autant de l’action de ses institutions que de l’engagement des États membres à faire de l’Afrique centrale un espace de paix, d’intégration, de prospérité et de solidarité.