Le Maroc et les États-Unis ont jeté un nouveau jalon dans leur coopération et leur partenariat stratégique en matière de Défense, avec la signature ce lundi 13 juillet à Stuttgart, en Allemagne, d’un mémorandum d’entente portant sur la création du Centre africain d’entraînement et d’expérimentation multidomaine (AMTEC) à Tan-Tan au Sud du Royaume.

Initié par les Forces Armées Royales (FAR) et le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), ce projet ambitionne de faire du Royaume une plateforme africaine de référence en matière de formation militaire, d’innovation technologique et de coopération sécuritaire à l’horizon 2030.

Le futur centre africain abritera trois infrastructures complémentaires à savoir : une zone d’entraînement multidomaine, une Académie des drones et un Centre d’innovation et d’expérimentation, l’objectif étant de développer les capacités opérationnelles des forces africaines tout en favorisant l’intégration des technologies émergentes dans les domaines de la défense et de la sécurité.

La future zone d’entraînement permettra aux unités militaires de s’exercer dans des environnements complexes, couvrant les opérations terrestres, aériennes, maritimes, cybernétiques et électromagnétiques.

L’Académie des drones formera, pour sa part, des opérateurs africains aux systèmes aériens sans pilote, avec un accent particulier sur les missions de surveillance et de lutte contre le terrorisme.

Quant au Centre d’innovation, il servira de laboratoire pour tester des solutions fondées sur l’intelligence artificielle, les systèmes autonomes, les communications avancées et d’autres technologies adaptées aux réalités du continent.

Le général de corps d’armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR, commandant de la Zone Sud a souligné que le Maroc dispose déjà des infrastructures, des compétences et de l’expertise nécessaires pour transformer rapidement ce projet en réalité opérationnelle. Cette initiative, a-t-il ajouté, renforcera également les partenariats industriels entre les entreprises marocaines et américaines dans le domaine des technologies de défense.

Pour sa part, le commandant de l’AFRICOM, le général Dagvin Anderson, a qualifié ce projet d’opportunité majeure pour les industries de défense, les centres de recherche et les universités africaines et américaines, précisant que l’AMTEC favorisera le développement de solutions innovantes, évolutives et adaptées aux nouveaux défis sécuritaires.

Au-delà de son volet militaire, le futur Centre africain de Tan-Tan devrait stimuler l’innovation, la recherche appliquée et le développement industriel. L’exercice African Lion 2027 servira de première démonstration des capacités de ce projet, confirmant la place grandissante du Maroc comme partenaire stratégique des États-Unis et acteur incontournable en matière de sécurité et de stabilité en Afrique.