Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a instruit, mercredi, le gouvernement d’engager sans délai, les préparatifs pour le dénombrement des Gabonais en situation vulnérable, et ce à l’issue du Recensement général de la population et du logement (RGPL).

Le Chef de l’Etat gabonais a reçu la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette MVONO qui lui a remis officiellement un compte-rendu des résultats provisoires du RGPL.

Pour le président Oligui Nguema l’objectif escompté de la nouvelle cartographie sociale, consiste à identifier avec précision, les ménages les plus fragiles afin de mieux cibler les mécanismes de protection sociale et de garantir que les politiques publiques bénéficient prioritairement aux populations les plus vulnérables, précise la présidence gabonaise dans un communiqué.

Le Recensement des Gabonais économiquement et socialement vulnérables sera conduit en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) et sous la coordination du vice-président du gouvernement.

Le président, Oligui Nguema, ajoute la même source, entend réaffirmer, à travers cette initiative, sa volonté de fonder l’action publique sur des données fiables et de placer l’amélioration durable des conditions de vie des Gabonais au cœur de son action gouvernementale.

Concernant le RGPL, ajoute le communiqué, il a été réalisé dans des conditions jugées satisfaisantes, avec un taux de couverture national de 97 %. Pour les autorités, ce recensement constitue une avancée majeure dans la production de données statistiques fiables, indispensables à une planification efficace des politiques publiques.

Cette édition du recensement se serait démarquée des précédentes opérations, par l’intégration des technologies modernes, telles que la géolocalisation des agents recenseurs et la collecte numérique des données, garantissant une meilleure couverture du territoire, une transparence accrue des opérations et un traitement plus rapide des informations et des données collectées.

Ces nouveaux outils permettent d’obtenir une base de données consolidée et de grande qualité, juste quelques semaines après la collecte, se félicitent les autorités qui précisent que le RGPL a bénéficié de l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et la Banque mondiale, ainsi que du soutien des différentes représentations diplomatiques présentes au Gabon. Les résultats provisoires du Recensement attendent d’être validés et proclamés officiellement par la Cour Constitutionnelle.