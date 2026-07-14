Le marché du sucre sera à nouveau ouvert dès ce mercredi 15 juillet, a annoncé le ministère sénégalais de l’Industrie et du Commerce dans un communiqué, mettant en avant, le besoin de garantir un approvisionnement régulier du marché national en sucre et d’anticiper les besoins liés aux prochaines fêtes religieuses (Magal et Gamou).

«Cette décision vise exclusivement à prévenir toute pénurie, à assurer la continuité de la distribution et à préserver la stabilité des prix, tout en maintenant le soutien à la production nationale», explique le communiqué. Pour rappel, la mesure gouvernementale interdisant les importations du sucre étaient en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

Pour justifier cette décision, le ministère a présenté une analyse de la situation actuelle de la filière sucrière nationale. Si la production annuelle de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) est estimée à 140.000 tonnes, la consommation nationale moyenne est d’environ 25.000 tonnes par mois et peut augmenter considérablement lors des grandes fêtes religieuses.

A la date du 13 juillet 2026, le stock de sucre de la CSS a fortement baissé, a déploré le ministère qui a rappelé aussi que, traditionnellement, les mois d’août, septembre, octobre et novembre sont couverts par des importations pour compléter la production locale.

Ainsi, c’est pour éviter toute pénurie et pour couvrir pleinement les besoins des populations durant les prochaines fêtes religieuses que le ministère ouvrira le marché, en vue de permettre les approvisionnements complémentaires nécessaires.

Alors que le soutien à la filière sucrière demeure une priorité pour l’État dans le respect des équilibres économiques et sociaux, l’Etat a réaffirmé sa politique d’import-substitution visant à promouvoir et à soutenir la production locale tout en préservant le pouvoir d’achat des Sénégalais.

Le gouvernement a promis d’agir de manière transparente et conforme aux lois et réglementations en vigueur pour assurer l’approvisionnement, la qualité et la disponibilité du sucre sur le marché national.

Le ministère a invité la Compagnie Sucrière et tous les acteurs de la filière à poursuivre la collaboration constructive avec les autorités pour renforcer la production nationale et optimiser les circuits d’approvisionnement.

Par ailleurs, l’exécutif sénégalais a prévenu qu’aucune manœuvre visant à nuire à l’intérêt collectif, à déstabiliser l’économie ou à contourner les dispositifs de sauvegarde du pouvoir d’achat ne sera tolérée.