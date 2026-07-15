La Société financière internationale (IFC) a annoncé mardi un investissement de 15 millions de dollars à long terme en faveur de Grands Hôtels de Mauritanie SA (GHM), premier hôtel cinq étoiles à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.

L’objectif de ce financement est de soutenir le développement du tourisme d’affaires, de renforcer les chaînes de valeur locales et de favoriser la création d’emplois en Mauritanie, explique dans communique, l’IFC, principale institution de développement de la Banque mondiale, axée sur le secteur privé dans les pays émergents.

Ouvert en novembre 2025, cet hôtel de 200 chambres, a contribué à propulser la Mauritanie sur la scène du tourisme d’affaires, offrant une infrastructure moderne qui répond efficacement à une demande croissante d’hébergements conformes aux standards internationaux.

Cet établissement « constitue une étape majeure pour le développement du secteur hôtelier en Mauritanie. Premier établissement cinq étoiles du pays exploité sous le label Sheraton, il établira une nouvelle référence en matière de qualité, de service et de durabilité », a déclaré le Directeur général de GHM, Mokhtar Mohamed Ebeye, ajoutant qu’«au-delà de l’accueil des voyageurs d’affaires et de loisirs, il contribuera à créer des emplois, à développer des talents locaux, à renforcer les chaînes de valeur locales. »

L’IFC affirme que son investissement s’inscrit dans sa stratégie visant à développer des infrastructures qui renforcent la compétitivité du secteur privé et créent de nouveaux marchés et de nouveaux emplois.

Olivier Buyoya, directeur régional de la division Afrique de l’Ouest d’IFC, a assuré que l’investissement octroyé par son institution « stimulera les chaînes de valeur locales, favorisera le développement du tourisme d’affaires, améliorera l’attractivité de la Mauritanie pour les investisseurs et soutiendra une croissance portée par le secteur privé. »

Le communiqué assure que le projet est conforme au Cadre de durabilité d’IFC et devrait obtenir la certification EDGE grâce à l’intégration de technologies améliorant l’efficacité énergétique et la gestion de l’eau de nature à réduire les coûts d’exploitation et l’empreinte environnementale de l’établissement.