La Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD) a annoncé avec satisfaction, ce mardi 14 juillet sur les réseaux sociaux, avoir soutenu le Projet d’Appui à la Croissance Économique Rurale (PACER) au Bénin, au profit de 281 villages répartis dans les 12 départements du pays.

Porté par une ambition de transformation structurelle, ce programme s’attaque aux défis complexes du monde rural à travers des actions concrètes. Il contribue à renforcer la productivité agricole et faciliter les échanges entre les villages.

Le Projet comprend, selon la BOAD, l’aménagement de 405 ha de bas-fonds pour la production de riz ; le développement du maraîchage et la mise en place d’infrastructures d’accompagnement et de mise en marché ; ainsi que la réhabilitation et la construction de 250 km de pistes rurales, de magasins de stockage et de hangars, sur une surface totale bâtie de 6 494 m².

L’Etat béninois et la BOAD avaient signé, le 4 janvier 2017, un accord de prêt d’un montant de six milliards cinq cent millions (6.500.000.000) de francs CFA, dans le cadre du financement partiel de ce PACER. Le coût total du Projet s’élève à 21 526 M FCFA.