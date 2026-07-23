Un Conseil des ministres ivoiriens, réuni mercredi à Abidjan, a officialisé, par l’adoption d’un décret, la ratification d’un Accord de prêt conclu, en avril 2026, entre la Banque Arabe de Développement Economique en Afrique (BADEA) et la République de Côte d’Ivoire, pour le financement du projet d’Augmentation du capital social de la Shelter Afrique Development Bank (ShafDB).

D’un montant total de dix-sept millions de dollars américains (USD), ce financement est destiné à la prise de participation au capital social de la ShafDB, à hauteur de 3,3 millions de dollars américains, ainsi qu’au financement de la souscription à l’augmentation du capital, pour un montant de 13,7 millions de dollars.

Cette enveloppe devrait permettre à la Côte d’Ivoire de porter sa participation au capital de la ShafDB de 4 % à 10 %, précise le communiqué du Conseil. Grâce à son nouveau positionnement au sein de l’institution, l’Etat ivoirien sécurise aussi un siège permanent au sein de son Conseil d’administration.

Le gouvernement ivoirien se félicite, par ailleurs, que ce financement permettra d’accroitre les fonds de la ShafDB destinés au financement des programmes de logements sociaux et du développement urbain dans le pays.