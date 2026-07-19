Le Maroc a remporté, samedi, le titre de la 31ème édition du Championnat arabe masculin de beach-volley en s’imposant face au Bahreïn au terme d’une finale haletante disputée sur le sable de Martil, près de Tétouan (Nord du Maroc) qui a accueilli ce tournoi du 13 au 19 juillet.

La sélection marocaine masculine de beach-volley, composée du duo El Gharouti/Walid a battu en finale, la paire bahreïnie, formée de Nasser/Aljishi, par deux sets à un. Après avoir concédé le premier set sur le score de 20-22, les Marocains ont su renverser la situation en s’adjugeant les deuxième et troisième manches (21-16 et 15-10), conservant ainsi leur titre à domicile, devant leur public. Ce couronnement vient récompenser un parcours remarquable de la sélection nationale tout au long de la compétition, confirmant la place du Maroc parmi les meilleures nations arabes de la discipline.

En demi-finale, le duo El Gharouti/Walid s’était imposé face à l’équipe égyptienne composée de George/Paulo, laquelle a terminé à la quatrième place après sa défaite lors du match de classement face à l’autre équipe marocaine (Elgraoui/El Azhari).

Dans le tableau féminin, la sélection égyptienne, représentée par le duo Doaa Elghobashy/Marwa Magdy, a remporté le titre de la 21e édition du Championnat arabe, après sa victoire en finale face à la paire marocaine Imane Yakki/Noura Darrhal en deux sets (21-18, 21-11). La troisième place est revenue à une autre équipe marocaine, composée de Dina/Alexandra Erhart, victorieuse de son homologue égyptienne lors du match de classement en deux sets (21-16, 21-12).

Organisée par la Fédération Royale Marocaine de Volley-ball (FRMVB), sous l’égide de l’Union Arabe de Volley-ball, cette compétition s’est déroulée du 13 au 19 juillet courant, dans une ambiance hautement compétitive, avec la participation de plusieurs sélections arabes, notamment le Maroc, Bahreïn, l’Égypte, la Libye, la Tunisie et l’Irak.