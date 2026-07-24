Lors d’un entretien téléphonique survenu ce jeudi 23 juillet, le Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a exhorté la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, à œuvrer pour la consolidation et l’accroissement des investissements de son pays sur le marché égyptien.

Selon un communiqué de la présidence égyptienne, les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l’ensemble des relations bilatérales entre l’Egypte et l’Italie.

Le dirigeant égyptien a réaffirmé, à cette occasion, son attachement aux liens historiques unissant les deux pays, avant de plaider pour le renforcement des relations, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement, « afin de servir leurs intérêts communs. »

Il a mis en avant les perspectives prometteuses du marché égyptien, tout en invitant Rome de porter les investissements italiens en Egypte à un niveau supérieur.

La Première ministre italienne, partageant la vision d’Al-Sissi, a confirmé l’intérêt de l’Italie à renforcer « les relations privilégiées entre les deux pays dans tous les domaines, y compris le commerce et l’investissement. »

Au-delà des aspects économiques, Giorgia Meloni a appelé aussi à la consolidation de la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre l’immigration clandestine.

L’entretien entre le président égyptien et la Première ministre italienne a également abordé des questions régionales et internationales, les deux parties exigeant la poursuite des efforts pour éviter toute escalade et résoudre les différends par des moyens pacifiques.

Le Caire et Rome se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour renforcer les relations bilatérales et intensifier les consultations et la coordination politiques entre l’Égypte et l’Italie, afin de contribuer à l’instauration de la paix et de la stabilité régionales.

Dans cette dynamique, Giorgia Meloni a exprimé son souhait de se rendre en Egypte pour une visite officielle dès que possible.