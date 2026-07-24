La 9e Semaine annuelle de l’industrialisation de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) se tiendra du 27 au 31 juillet 2026 au Centre international de conventions de Durban (ICC), dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud.

Organisé en collaboration avec le gouvernement sud-africain et le Conseil des entreprises de la SADC, ce rendez-vous est placé sous le thème : « Une industrialisation résiliente, durable et inclusive grâce au développement des infrastructures et à la transformation du secteur agricole et des minéraux critiques pour un monde plus juste ».

Aussi bien des représentants des gouvernements, que ceux des entreprises, des investisseurs, des universitaires, des institutions de financement du développement et d’autres parties concernées, prendront part à l’événement.

Les discussions porteront sur le renforcement des chaînes de valeur régionales, le développement des infrastructures, la mobilisation des investissements, la valorisation des minéraux critiques, l’agro-transformation, l’industrie pharmaceutique, la transformation numérique, l’innovation et l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Cet événement est organisé en amont du 46e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la SADC, qui enregistrera la présence du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, en tant qu’invité d’honneur et orateur principal.

D’après la SADC, la Semaine annuelle de l’industrialisation soutient la mise en œuvre de la Stratégie et de la Feuille de route d’industrialisation de la Communauté (2015-2063), qui privilégient l’industrialisation, la compétitivité et l’intégration régionale.

Ce rendez-vous cherche des solutions concrètes pour une croissance industrielle résiliente, inclusive et durable, la création d’emplois, la compétitivité régionale et une prospérité partagée en Afrique australe, grâce à des dialogues politiques et des sessions techniques.