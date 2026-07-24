Le gouvernement de Transition au Mali a réitéré ce vendredi 24 juillet à Bamako, sa «position en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara».

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue des travaux de la quatrième session de la Grande commission mixte de coopération maroco-malienne, coprésidés le même jour à Bamako, par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et son homologue malien, Abdoulaye Diop, rapporte la diplomatie marocaine.

Dans ledit communiqué, la Transition malienne a également réaffirmé son appui au plan d’autonomie pour le Sahara proposé par le Maroc comme «seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional», conformément aux recommandations de la résolution 2797 adoptée le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Bamako a exprimé à la même occasion, son soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel, visant un règlement politique définitif de ce vieux litige territorial artificiel autour du Sahara Occidental marocain.

Cette position rappelle la diplomatie marocaine, constitue un prolongement de la déclaration du gouvernement malien du 10 avril 2026, annonçant le retrait officiel par Bamako de sa reconnaissance de la «pseudo-république sahraouie» autoproclamée par le front Polisario.

Le Mali avait alors expliqué que cette décision avait été prise «après une analyse approfondie de cet important dossier (du Sahara) qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionales».