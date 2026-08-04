Le front Polisario est toujours dans la ligne de mire des députés et sénateurs, membres des deux chambres du Congrès américain, qui s’activent à inscrire ce mouvement séparatiste sahraoui sur la liste américaine des organisations terroristes étrangères (Foreign Terrorist Organizations – FTO).

Les derniers parlementaires en date à entrer dans cette dance, sont les députés Ronny Jackson (Républicain) et Josh Gottheimer (Démocrate) qui ont introduit le vendredi 31 juillet, une nouvelle proposition de loi, demandant au secrétariat d’État américain, de procéder à une évaluation officielle complète des activités, présumées terroristes, du Polisario pour son éventuel classement sur la liste des FTO, rapportent des médias américains.

Dans des déclarations à la presse, Jackson et Gottheimer expliquent que leur démarche s’appuie sur des informations faisant état de liens avérés entre le Polisario et l’Iran, notamment en matière de coopération militaire, d’échanges de renseignements en plus des soupçons sur les livraisons de drones et d’armes iraniens au Polisario.

«Depuis trop longtemps, l’Iran et ses alliés terroristes, comme le Hezbollah, exploitent le Front Polisario pour déstabiliser l’Afrique de l’Ouest», a déclaré dans un communiqué officiel, le parlementaire Jackson,, précisant que «ce projet de loi garantit que l’administration Trump dispose des outils nécessaires pour enquêter sur le Front Polisario et prendre des mesures décisives pour contrer les menaces pesant sur la sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés». Il a enfin suggéré de «mobiliser tous les moyens pour combattre le terrorisme, démanteler les réseaux qui le soutiennent et protéger le peuple américain».

Pour sa part, le Démocrate Josh Gottheimer a déclaré que toute organisation dont il serait établi qu’elle reçoit des armes ou des drones du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) ou qu’elle coopère avec des groupes (armés terroristes) soutenus par l’Iran devrait faire l’objet d’une évaluation conformément à la législation américaine en vigueur dans le pays.

La proposition des deux députés, s’inscrit dans une série d’autres démarches similaires visant le même objectif, dont la proposition de loi HRA 4119, déposée le 24 juin 2025 au Congrès, afin de désigner le mouvement séparatiste sahraoui, une pure création du régime politico-militaire algérien, comme organisation terroriste.

Selon le site officiel du Congrès, cette initiative compte depuis le 3 mars dernier, une dizaine de parlementaires, dont les deux premiers cosignataires : le Républicain, Joe Wilson et le démocrate Jimmy Panetta. Une démarche similaire avait été introduite au Sénat et bénéficie déjà du soutien de 15 voix, dont celles des sénateurs républicainsTed Cruz, Tom Cotton, Rick Scott et David McCormick.

Ces propositions interviennent parallèlement au soutien maintes fois réaffirmé officiellement, par l’Administration Trump et la diplomatie américaine à la souveraineté du Maroc sur son Sahara occidental et à son plan d’autonomie, mettant à rude épreuve le Polisario et son parrain et principal sponsor algérien, dont la chimérique revendication d’un soi-disant «référendum d’autodétermination» n’est aujourd’hui soutenue que par une poignée de pays et à leur tête l’Afrique du Sud.