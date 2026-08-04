Des représentants du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont salué, lundi 03 août, l’engagement et les actions de l’Ouganda face à l’épidémie d’Ebola à virus Bundibugyo, lors d’une réunion de travail co-présidée par Jean Kaseya, Directeur de CDC Afrique et Mohamed Yakub Janabi, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.

« Nous avons salué les efforts de l’Ouganda, qui a réussi à contenir l’épidémie d’Ebola grâce à un leadership national fort et à une action coordonnée », fait savoir Jean Kaseya sur son compte X.

Appelant à préserver ces « acquis », ce responsable a souligné que le maintien d’un haut niveau de préparation, d’une surveillance vigilante et d’une solide coordination transfrontalière reste essentiel pour prévenir toute nouvelle transmission et renforcer la sécurité sanitaire dans la région.

« L’expérience de l’Ouganda offre des leçons claires pour le continent : agir tôt, coordonner étroitement les efforts et travailler avec les communautés à chaque étape », a-t-il aussi indiqué après des échanges eus avec Jessica Alupo, Vice-Présidente de la République d’Ouganda et des responsables du ministère ougandais de la Santé.

Le patron du CDC Afrique a profité de l’occasion pour remercier les États-Unis et l’ensemble des partenaires, pour leur soutien à la riposte contre Ebola.

Par ailleurs, il a réitéré son appel à la levée des restrictions de voyage restantes, convaincu que ce qui protège c’est la surveillance, la détection rapide et la coopération régionale, et non la fermeture des frontières.