80 lauréats en Côte d’Ivoire du «Prix national d’Excellence» se sont vus attribuer ce 3 aout leurs distinctions en reconnaissance de «leurs contributions au développement économique, social, scientifique, culturel et institutionnel du pays».

Ce «Prix national d’Excellence» vise à promouvoir les valeurs d’excellence, de mérite, de rigueur et d’innovation au sein de la société ivoirienne candidate à l’émergence à l’horizon 2030. Ces 80 lauréats évoluant dans des domaines variés comme «l’éducation, la recherche, l’innovation, l’économie, la Culture, les affaires sociales, la défense et la sécurité ont été retenus parmi 3.977 candidatures provenant d’Abidjan, de l’intérieur du pays et de la diaspora ivoirienne», a fait savoir Robert Beugré Mambé (Premier ministre ivoirien).

Chaque lauréat a reçu un trophée, un diplôme ainsi qu’une récompense de 10 millions de francs CFA.87 prix étaient en compétition, selon l’Etat ivoirien. Les 80 lauréats se composent de «45 personnes physiques (33 hommes, 11 femmes et un couple) et de 35 personnes morales, dont onze Administrations publiques, 13 entreprises privées, une Collectivité territoriale ainsi que dix organisations communautaires, coopératives ou organisations non gouvernementales», a renseigné le pouvoir central de ce pays d’Afrique de l’ouest.

Le «Prix national d’Excellence» a été instauré en 2013 par le Président Alassane Ouattara. Il est, à ce jour, l’un des principaux rendez-vous de la vie institutionnelle ivoirienne organisé chaque année à la veille de la Fête nationale (célébrée le 7 août).