Les ministres des Affaires étrangères du Gabon et de la Sierra Léone ont procédé hier à la signature d’un protocole d’accord général de coopération couvrant plusieurs domaines stratégiques, selon un communiqué de la présidence gabonaise.

La cérémonie de signature a eu lieu au cours de la visite d’Etat à Freetown du Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui était accompagnée d’une délégation.

Le protocole d’accord a été précisément paraphé à l’issue d’une séance de travail entre Oligui Nguema et son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, élargie aux délégations des deux pays.

Une rencontre bilatérale entre les deux dirigeants a permis de poser d’abord les bases. Bio a présenté les importantes opportunités de coopération économique entre les deux pays, avant d’inviter les investisseurs gabonais à développer des partenariats en Sierra Leone, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des mines, de la pêche, de l’énergie, du tourisme et de la logistique ; ce à quoi Nguema a donné son accord.

Les deux Chefs d’État ont ainsi réaffirmé leur volonté commune d’approfondir leur coopération et sont convenus de prendre des mesures concrètes destinées à renforcer les relations diplomatiques, politiques, techniques, économiques et culturelles entre Libreville et Freetown, déclare le communiqué.

Concernant le protocole signé, il est indiqué qu’il vise à accroître les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays afin de stimuler la croissance économique, de renforcer le secteur privé et de promouvoir une coopération accrue dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Ce nouvel instrument de coopération devrait également favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les deux États.

Sa mise en œuvre sera précédée de la création d’une commission mixte chargée de coordonner, de suivre, de faciliter et de promouvoir l’exécution des engagements pris par les deux parties.

Pour la présidence gabonaise, la signature de ce protocole d’accord ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre le Gabon et la Sierra Leone ; elle traduit l’ambition commune des deux pays de bâtir un partenariat stratégique, durable et mutuellement bénéfique au service du développement, de la stabilité et de l’intégration africaine.

Depuis fin juillet, le Président gabonais a entamé une tournée en Afrique de l’Ouest, visant à diversifier les partenariats économiques et à renforcer la coopération diplomatique de son pays.