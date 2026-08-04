Le haut commandement de l’AFRICOM (Forces américaines en charge de l’Afrique) a salué ce 03 aout sur ses canaux digitaux la tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) du ALCS 2026 (Symposium sur la logistique et les communications en Afrique, du 27 au 31 juillet dernier).

Des délégués de 40 pays africains, aux côtés de l’AFRICOM et de partenaires industriels ont pris part à ce Symposium sur la logistique et les communications, a rapporté le haut commandement des Armées américaines en charge de l’Afrique.

«Les entreprises américaines, notamment dans les secteurs de la logistique et des communications, proposent des technologies parmi les plus performantes et de la meilleure qualité qui soient», a vanté le Département d’Etat, en appuyant les déclarations de l’AFRICOM.

«Ces technologies aident les pays africains à instaurer la sécurité et la stabilité nécessaires à la réussite des projets sur les investissements stratégiques dans les infrastructures», a complété l’AFRICOM.

L’ALCS 2026 s’est tenue au moment où règne une rude concurrence entre Américains, Chinois et Turcs dans la fourniture d’équipements militaires haut de gamme en Afrique.