Le Programme alimentaire mondial (PAM) a publié, mercredi 05 août, une analyse dans laquelle il alerte sur le phénomène climatique El Niño qui pourrait aggraver l’insécurité alimentaire dans 45 pays déjà fragilisés, lit-on sur le site du Service d’information de l’ONU.

D’après le PAM, d’ici fin 2027, près de 49 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans une situation de faim aiguë ; des projections qui s’appuient sur les enseignements du précédent épisode El Niño de 2015-2016, lequel avait touché entre 60 et 100 millions de personnes.

Dans les 45 pays étudiés, le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë pourrait ainsi passer de 225 à 274 millions d’ici fin 2027, soit une hausse d’environ 22 %, ajoute le PAM dans son rapport.

Dans les détails, en Afrique de l’Est et en Afrique australe, plus de 18 millions de personnes pourraient voir leur situation alimentaire se dégrader, soit une augmentation de 26 %. D’après le rapport du PAM, les pays d’Afrique australe sont particulièrement vulnérables, puisqu’une grande partie des ménages dépend d’une agriculture pluviale de subsistance.

En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, l’insécurité alimentaire aiguë pourrait progresser de 12 %, touchant près de six millions de personnes supplémentaires.

Devant cette situation, le PAM affirme renforcer dès à présent, en collaboration avec ses partenaires (FAO, OCHA…), ses mesures de préparation afin d’anticiper les inondations, les sécheresses et les tempêtes avant leur avènement.

«Plus tôt nous aiderons les familles à se préparer à ces chocs climatiques, plus nous serons en mesure de sauver des vies et de protéger les moyens de subsistance» des populations vulnérables, a déclaré Carl Skau, Directeur exécutif par intérim du PAM.

L’agence onusienne a élaboré des plans d’action anticipée dans plus de 50 pays. Depuis mai, elle a débloqué plus de 14 millions de dollars pour financer des interventions vitales en faveur d’environ un demi-million de personnes dans différents Etats.

Les crises passées liées à El Niño prouvent qu’un dollar investi dans des mesures d’anticipation permet d’économiser trois à sept dollars en pertes évitées et en coûts d’intervention, rappelle la même source. Le PAM a déjà entamé ses interventions précoces dans huit pays et se tient prêt à aller encore plus loin, a assuré Skau.