La Banque Mondiale (BM)a annoncé, ce mercredi 5 août, un nouveau financement de 340 milliards de francs CFA (environ 560 millions de dollars) destinés à l’agriculture, aux transports et au renforcement de la résilience des jeunes et des femmes au Sénégal, a annoncé le vice-président de la BM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, à sa sortie de l’audience que lui a accordée le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la veille à Dakar.

En amont de cette déclaration, l’institution financière a confirmé un appui budgétaire direct à l’État du Sénégal et l’élargissement des financements adossés aux résultats, des décisions qui, d’après les autorités sénégalaises, attestent de la confiance accordée aux réformes conduites par le pays, indique la présidence sénégalaise dans un communiqué.

Les deux parties ont défini, d’un commun accord, plusieurs priorités stratégiques. Le premier volet concerne l’énergie, à travers la réduction des coûts et l’accélération de la transition solaire. Le second cible l’agriculture, via un programme de résilience au service de la souveraineté alimentaire du Sénégal.

L’accent a été également mis sur l’amélioration du climat des affaires, pour positionner le Sénégal comme une destination sûre de l’investissement privé, indique le communiqué, précisant que la modernisation de la gouvernance et des finances publiques demeure le pilier central de cet accompagnement.

Par ailleurs, le Sénégal et l’institution de Bretton Woods ont jeté les bases d’un nouveau cadre de partenariat destiné à structurer leur coopération pour les dix prochaines années. Dakar fixe ainsi son cap et mobilise ses partenaires autour de la Vision Sénégal 2050.