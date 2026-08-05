La Fédération ivoirienne de football (FIF) a officialisé ce mardi 4 août, la nomination du Français, Hervé Renard à la tête de la sélection des Eléphants avec une lettre de mission bien précise pour son come-back.

Selon la FIF, la nomination de Renard à la tête de la sélection nationale masculine de la Côte d’Ivoire, témoigne de la volonté de l’Etat ivoirien «de consolider les acquis enregistrés par les Eléphants ces dernières années et de poursuivre les ambitions de la sélection sur les scènes africaine et internationale».

Double Champion d’Afrique en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d’Ivoire, l’entraîneur Hervé Renard est attendu à Abidjan dans les «prochains jours pour prendre officiellement fonction», a révélé la FIF.

Auteur d’une pige à la tête de la sélection tunisienne en juillet 2026 durant le Mondial 2026, Hervé Renard a déjà entraîné l’Arabie Saoudite, l’Angola, l’Equipe féminine de France. Il a fait ses grands débuts sur le continent africain en 2008 au Ghana, aux côtés de Claude Le Roy, en dirigeant la sélection hôte de la CAN 2008.

Hervé Renard succède à Emerse Faé dont le contrat est arrivé à expiration le 31 juillet 2026 et n’a pas été renouvelé. La Côte d’Ivoire est triple Championne d’Afrique, et a atteint pour la 1ère fois en juillet dernier, le second tour d’une Coupe du monde de football.