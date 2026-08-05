Les autorités togolaises ont actualisé ce mardi 4 août, le bilan global des graves inondations qui ont touché les 28 et 29 juin derniers le Sud togolais, suite à d’intenses pluies diluviennes qui ont arrosé simultanément plusieurs Etats côtiers de l’Afrique de l’Ouest.

Le gouvernement du Togo a informé qu’il continue d’accompagner les «26 mille personnes sinistrées» par les pluies diluviennes de fin juin 2026 à travers divers mécanismes institutionnels. Il a saisi cette occasion pour réactualiser le bilan humain de ces inondations de fin juin 2026, en évoquant désormais une «perte de 5 personnes».

Ces informations ont été rendues publiques à l’issue d’une réunion du Conseil des ministres, présidée la veille à Lomé, la capitale, par le Chef de l’Etat, Faure Gnassingbé.

«J’ai présidé le Conseil des ministres au cours duquel nous avons examiné plusieurs textes portant sur la coopération internationale et tout particulièrement l’avant-projet de loi autorisant l’adhésion de notre pays à ladite ‘Convention Apostille’, très importante dans le cadre de notre vision de renforcer l’attractivité de notre pays», a précisé sur X, Faure Gnassingbé.

Les ministres et le Président du Conseil togolais ont aussi planché sur «les communications électroniques, l’amélioration de la salubrité publique et le renforcement de la gouvernance et de l’éthique dans l’Administration publique.

«Chaque réforme engagée participe à la construction d’un Etat plus efficace, plus moderne et davantage au service des citoyens», a assuré le président Faure Gnassingbé.

Les inondations des 28 et 29 juin 2026 ont provoqué à Lomé, l’obstruction durant plusieurs jours, de nombreux axes routiers principaux.