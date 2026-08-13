Au lendemain du naufrage d’un bateau survenu mardi 11 août, sur le lac Kariba à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, le Président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa a décrété l’état de catastrophe nationale dans le pays.

« Profondément attristé » par cet accident « tragique » qui a coûté la vie à 44 compatriotes, le Chef de l’Etat, Mnangagwa a d’abord adressé, en son nom et en celui du gouvernement et de la nation, les « plus sincères condoléances aux familles endeuillées».

Il a déclaré avoir décrété l’état de catastrophe nationale suite à ce naufrage pour «assurer un secours immédiat», précisant que les autorités compétentes étaient déjà déployées sur le terrain pour assurer une prise en charge globale, tant médicale que psychosociale, aux survivants et aux proches des victimes.

Par ailleurs, Mnangagwa a ordonné aux agences nationales de sécurité maritime et aux forces de sécurité de procéder immédiatement à une révision des capacités maritimes pour en corriger les failles.

« Nous devons veiller à ce que nos eaux soient sûres », a-t-il plaidé, avant de saluer le courage des premiers intervenants ayant sauvé des vies, et d’inviter la nation de se joindre à ses prières pour le repos des âmes des défunts.

Le navire concerné, propriété d’une agence publique de développement rural, reliait avant son naufrage, les villes de Kariba et Chalala au Zimbabwe, en desservant au passage plusieurs îles et villages de pécheurs.