Le Premier ministre malien, le Général de Division, Abdoulaye Maïga, a procédé ce mardi 11 août à l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), au lancement officiel du Plan National de Réponse (PNR) 2026 à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition, en faveur des populations les plus vulnérables durant la période de soudure.

La Primature explique dans un communiqué, que le PNR est élaboré et mis en œuvre annuellement par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA). L’État prévoit cette année un budget global de 12,7 milliards de FCFA et une assistance à plus de 1,5 million de personnes en situation de crise ou d’urgence.

Durant la période de soudure, 19.960 tonnes de céréales seront distribuées gratuitement aux familles dans le besoin. En parallèle, les produits de première nécessité (riz, mil, sucre, huile) seront vendus à moitié prix. Enfin, les autorités annoncent une fourniture de 424,10 tonnes d’aliments pour poissons, 1.200 tonnes d’aliments pour le bétail, ainsi que des semences maraîchères.

En soutien à ces initiatives, les partenaires techniques et financiers interviennent à travers le Programme Alimentaire Mondial (PAM), qui assure une assistance à 365.543 personnes et à apporte son appui à 185.857 autres en leur fournissant des moyens de subsistance.

De son côté, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) accompagne 86.345 personnes. S’y ajoutent des dons alimentaires d’envergure, à savoir 1 930 tonnes de riz offertes au CSA par la Chine et 770 tonnes de pois cassés mises à la disposition du PAM par la Russie.

A l’issue de la cérémonie de lancement du PNR, le Premier ministre, Abdoulaye Maïga a remis aux gouverneurs de plusieurs régions et aux autorités du District de Bamako les décisions autorisant la distribution gratuite de vivres ; et a donné le top départ des camions de distribution de vivres à destination des six arrondissements de la capitale.

Abdoulaye Maïga a rappelé que le PNR incarne la double vision du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, consistant à faire de la sécurité alimentaire une question de souveraineté nationale, et à améliorer les conditions de vie des populations.