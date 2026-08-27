Le Gouvernement togolais a adopté, mercredi en Conseil de ministres, un projet de loi portant code forestier, dans l’objectif d’allier développement local et résilience climatique.

Cette réforme est pour répondre à l’évolution pressante des enjeux liés à la gestion durable des ressources naturelles, aux changements climatiques et à la préservation de la biodiversité, explique le communiqué publié à l’issue du Conseil.

« Il est apparu nécessaire de procéder à la révision de la loi portant code forestier afin de renforcer le cadre juridique du secteur et de mieux concilier la protection du patrimoine forestier avec les impératifs de développement local et de résilience climatique, en cohérence avec les engagements internationaux du Togo», lit-on sur le document.

Le projet de loi introduit plusieurs innovations majeures, notamment en matière de gouvernance et de participation des acteurs locaux à la gestion des ressources forestières.

La définition des catégories du domaine forestier national et l’harmonisation de leurs modalités de gestion ; la consultation et la prise en compte des droits des populations riveraines ; l’introduction d’un principe de partage juste et équitable des avantages découlant de l’accès aux ressources génétiques ; la mise en place des mécanismes d’incitation en faveur de l’agroforesterie, de l’investissement privé et de la transition énergétique, sont autant d’initiatives instaurées par la nouvelle loi.

Cette réforme gouvernementale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques nationales de reboisement, de restauration des paysages et de gestion durable des aires protégées, conclut le communiqué.