Le Président chinois, Xi Jinping effectuera au cours des prochains jours, une visite officielle en Egypte, d’après les informations communiquées ce mercredi 26 août, par le porte-parole officiel de la présidence égyptienne, mettant en avant, à cette occasion, les relations « privilégiées » qui unissent les deux pays.

Au cœur de cette visite, un entretien est prévu entre le dirigeant Xi Jinping et son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi. Cette rencontre au sommet vise à examiner les moyens de renforcer les relations de partenariat stratégique qui lient Le Caire et Pékin.

Les discussions porteront également sur les différents sujets d’intérêt commun, ainsi que sur les grands dossiers de la politique régionale et internationale, ajoute la même source.