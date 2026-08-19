La Mauritanie a sollicité, mardi, le soutien du Tchad à la candidature de la Mauritanienne, Coumba Bâ au poste de Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Le Ministre mauritanien des Affaires Économiques et du Développement, Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh Sidia, accompagné de Coumba Bâ, a été reçu par le Chef de l’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno à N’Djamena, porteur d’un message du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Ce choix de Nouakchott de s’adresser à N’Djaména « n’a rien d’un hasard, car les relations entre les deux pays sont étroites, privilégiées et éprouvées », indique un communiqué de la présidence tchadienne, considérant le message d’El Ghazouani avant tout, comme «un message d’amitié et de fraternité».

«En sollicitant l’appui du Tchad, la Mauritanie confirme la place centrale qu’occupe N’Djaména dans l’échiquier diplomatique africain. Une reconnaissance qui honore le leadership » du dirigeant Mahamat, dont «la politique étrangère (…) fait du Tchad un acteur clé de la médiation et un garant de la stabilité régionale», soutient le communiqué.

La même source souligne que le soutien du Tchad pourrait propulser la candidate mauritanienne, car les équilibres régionaux priment souvent sur les compétences personnelles, dans ce type de scrutin.