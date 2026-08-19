Les Présidents de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi et de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan ont décidé, mardi 18 août à Zanzibar, d’approfondir la coopération économique, sécuritaire et minière entre leurs deux pays.

Félix Tshisekedi, en visite officielle en Tanzanie et Samia Suluhu Hassan ont réaffirmé, lors d’un entretien en tête-à-tête à la State House (palais présidentiel) de Kizimkazi, leur volonté commune d’intensifier les relations bilatérales dans les secteurs de l’économie, des infrastructures, des mines et de la sécurité régionale, lit-on dans un communiqué de la présidence congolaise.

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Leurs échanges « fructueux » auraient abouti notamment à la redynamisation de la Commission Permanente conjointe, à la création d’un partenariat stratégique sur les minéraux critiques et l’échange de données géologiques, ainsi qu’à l’évaluation de projets communs concernant le pétrole et le gaz.

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Concernant les infrastructures routières, les deux pays se sont engagés à moderniser la connectivité multimodale via les ports de Dar es Salaam, Kigoma et Kalemie. Ce programme ambitieux prévoit l’amélioration des liaisons routières, le transport lacustre et l’interconnexion ferroviaire progressive.

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Au niveau sécuritaire, la Tanzanie a réitéré son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la RDC. De même qu’elle a exprimé, sur le plan sanitaire, sa solidarité envers le peuple congolais face à l’épidémie d’Ebola, assurant de sa disponibilité de déployer l’aide nécessaire.

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Au plan internationale Tshisekedi et Suluhu ont particulièrement exigé le respect des résolutions de l’ONU, la cessation immédiate des hostilités et le retrait des forces étrangères du territoire congolais, tout en réaffirmant leur appui aux efforts en faveur du retour d’une paix durable à l’Est de la RDC dans le cadre du processus de paix parrainé par Washington et le Qatar.

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Les deux pays sont résolus «d’avancer ensemble et plus profondément dans la coopération bilatérale», a assuré Tshisekedi, très confiant quant à l’avenir radieux de la coopération entre les deux Etats.