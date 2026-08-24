Des représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et ceux de l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23) ont tenu du 17 au 21 août en Suisse, des discussions dédiées à la mise en œuvre de l’Accord-cadre de Doha, signé le 15 novembre 2025, pour un accord de paix global.

Les pourparlers ont eu lieu en présence des représentants de l’État du Qatar, des États-Unis d’Amérique, de la République du Togo en tant que médiateur de l’Union africaine, de la Commission de l’Union africaine (UA) et de la Suisse, selon la Déclaration conjointe, publiée ce dimanche 23 août, par la diplomatie suisse, à l’issue de la rencontre.

La réunion a permis d’évaluer les progrès accomplis et les défis rencontrés dans le cadre du processus de Doha ; de discuter de la voie à suivre pour la mise en œuvre des obligations et engagements existants ; ainsi que de négocier les protocoles restants de l’Accord-cadre de Doha afin d’aboutir à un accord de paix global entre Kinshasa et le mouvement politico-militaire AFC/M23, qui contrôle certaines localités à l’Est de la RDC avec l’appui du Rwanda.

Les parties ont salué les progrès continus du Mécanisme conjoint de vérification élargie plus (MCVE+) et ont convenu de l’importance d’une méthode standardisée pour le signalement des allégations de violations du cessez-le-feu.

Elles ont aussi décidé de créer un mécanisme de suivi chargé d’examiner les progrès, d’identifier les obstacles, et de veiller au respect des engagements pris au titre de l’Accord-cadre de Doha.

Une feuille de route a été élaborée à l’issue de l’évaluation, définissant les étapes suivantes et le calendrier des négociations au titre de l’Accord de Doha. Les signataires ont promis de faire preuve de flexibilité et de créativité dans le cadre de la structure existante prévue par cet Accord-cadre.

Ils ont convenu que l’ordre de négociation des protocoles ne fixe pas celui de leur application, et ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue pour aboutir à une paix globale. De même qu’ils ont appelé à la facilitation de l’application de leurs recommandations pour structurer les négociations et honorer leurs engagements.

Kinshasa et l’AFC/M23 ont remercié les facilitateurs et la Suisse pour leur soutien indéfectible en faveur de la paix et de la stabilité dans l’Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.