Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen a exprimé ce vendredi 4 septembre à Copenhague, le soutien du Danemark au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara, le qualifiant de proposition «crédible» et de «bonne base pour parvenir à une solution mutuellement acceptée par toutes les parties».

A travers cette position, le Danemark rejoint la dynamique internationale créée sous l’impulsion du Roi Mohammed VI en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son Plan marocain comme unique solution pour le règlement définitif sous l’égide de l’ONU, de ce litige territorial artificiel crée de toutes pièces par le régime algérien.

Lors d’un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le Chef de la diplomatie danoise a déclaré que «le Danemark salue, conformément à la position de l’Union européenne, l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies».

Il a souligné à ce propos, que la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara «apporte une contribution sérieuse et essentielle au processus (de règlement) en cours mené par l’ONU».

Le Danemark qui siège actuellement au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre non permanent, affirme en effet, que l’initiative d’autonomie marocaine constitue une «bonne base pour parvenir à une solution mutuellement acceptée par toutes les parties».

A la même occasion, le ministre danois, Rasmussen a fait part à son homologue marocain, Nasser Bourita, de son intention d’effectuer prochainement une visite au Maroc, afin de conclure un partenariat stratégique destiné à renforcer le dialogue politique.

Il a insisté à ce titre, sur l’importance du partenariat entre les deux pays, qualifiant le Royaume du Maroc de «partenaire fiable» et de «moteur de croissance et de développement» dans la région et à travers l’Afrique.

Le partenariat envisagé vise également à consolider les échanges économiques et commerciaux dans divers secteurs, notamment les technologies de l’eau, les énergies renouvelables, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, l’agroalimentaire et les infrastructures.

Les deux ministres ont enfin convenu d’encourager le rapprochement entre les entreprises et les milieux d’affaires des deux pays, à travers la création d’un conseil d’affaires maroco-danois.