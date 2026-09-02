Le président tunisien, Kais Saied a reçu, lundi 31 août au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères d’Allemagne, le Dr Johann Wadephul, avec qui il s’est entretenu sur les relations bilatérales et sur l’accord de partenariat conclu entre la Tunisie et l’Union européenne (UE).

Concernant cet accord, le numéro un de la Tunisie, a souligné l’importance de le renégocier afin de le rendre « plus équilibré et plus juste », et l’aligner sur les priorités de Tunis.

En effet, trente ans après sa signature en juillet 1995, l’Accord d’association entre la Tunisie et l’UE serait, d’après les autorités tunisiennes, dépassé face aux défis actuels du pays, mais aussi devant les mutations enregistrées à l’échelle mondiale.

La même démarche du Chef de l’Etat a été défendue par le Chef de la diplomatie tunisienne lors d’une séance de travail qu’il a présidée avec son homologue allemand, en visite officielle en Tunisie.

« L’état du partenariat tuniso-européen et ses perspectives de développement et d’adaptation aux mutations que connaît l’espace euroméditerranéen ont été abordés, selon une vision réformatrice, réaliste et renouvelée établissant un partenariat plus équilibré et d’égal à égal », lit-on sur un communiqué officiel publié par Tunis à l’issue de la rencontre.

La séance de travail bilatérale a réuni les membres des délégations des deux pays. Elle a coïncidé avec la célébration du soixantième-dixième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Allemagne.

Ce rendez-vous s’est inscrit également dans le prolongement des entretiens qui ont eu lieu entre des hauts responsables à l’occasion de la visite du Ministre tunisien à Berlin en mars 2026, selon la même source.

La rencontre entre les deux délégations a permis de célébrer les relations bilatérales décennales. L’Allemagne, l’un des plus grands partenaires économiques de la Tunisie, compte plus de 320 entreprises opérant sur le sol tunisien dans de nombreux secteurs à forte valeur ajoutée.

Les deux parties ont affiché leur volonté de renforcer la coopération bilatérale par des mesures concrètes. Les actions cibleront en priorité les domaines comme la transition énergétique et environnementale, le changement climatique et la gestion d’eau, le développement économique durable, ainsi que l’investissement dans les ressources humaines, conformément au plan de développement tunisien 2026-2030.