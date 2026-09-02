Le Chef de l’Etat zambien, Hakainde Hichilema, investi mardi 1er septembre pour un second mandat, a prononcé un discours solennel axé sur l’accélération économique, l’unité nationale et le progrès pour tous.

Si « le premier mandat a été consacré à la restauration de la stabilité et à la mise en place des bases, le prochain chapitre concerne la croissance de notre économie, la création d’emplois, le renforcement de nos communautés et la garantie que le progrès atteigne chaque foyer familial », a-t-il indiqué dans son discours publié sur son compte Facebook.

Le Président a promis servir tous ses compatriotes « sur une base équitable, sans discrimination », soulignant que tous les Zambiens sont « éligibles à la même dignité, aux mêmes opportunités et aux mêmes services » du gouvernement.

Il a invité ses opposants, malgré leurs divergences politiques, à prendre part à la construction continue du pays. « Le gouvernement ne peut pas construire la Zambie seul. Chaque citoyen a un rôle », selon ses propos.

Estimant que l’avenir de la Zambie repose sur son autonomie, le Chef de l’Etat a exhorté ses compatriotes à travailler dur et intelligemment, produire davantage les produits à consommer, développer les exportations, soutenir les entreprises et les investissements, et construire une culture de productivité et de confiance en soi.

Sur la scène internationale, Hichilema a envoyé un signal fort aux partenaires mondiaux en positionnant la Zambie comme « une nation pacifique, démocratique et souveraine ; un partenaire fiable, engagé dans la stabilité, le commerce et l’investissement. »

« Nous vous servirons. Nous allons écouter. Nous allons travailler. Et nous resterons concentrés sur la réalisation d’une République plus prospère, unie et résiliente. Avec confiance en nous-mêmes et foi l’une dans l’autre, commençons à agir », a-t-il conclu, à l’endroit des Zambiens.