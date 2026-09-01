Elu membre du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), le 11 février dernier à Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie, pour le mandat 2026-2028, le Bénin assume la présidence tournante de cet organe stratégique pour le mois de septembre 2026, franchissant une nouvelle étape diplomatique sur la scène continentale.

Sous la présidence béninoise, le CPS mènera un programme portant sur la situation des pays, les questions thématiques et les échanges de haut niveau. Ce mardi 1er septembre, le Conseil examine la situation en République centrafricaine, et se penchera, le lendemain, sur la protection des enfants soldats en Afrique.

Le programme du mois courant prévoit également la préparation, par des experts, des réunions conjointes CPS-Conseil de sécurité des Nations Unies et CPS-Union Européenne (UE), la commémoration du Mois de l’amnistie pour l’Afrique à Alger et le Séminaire ministériel de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité (Processus de Swakopmund) à Cotonou.

Le CPS tiendra également une session publique sur les liens entre changement climatique, paix et sécurité en Afrique et préparera le prochain Sommet des chefs d’État et de gouvernement.

En marge de la 81e Assemblée générale des Nations Unies (22-28 septembre), New York accueillera, le 23 septembre, un sommet crucial du CPS aau cours duquel, les chefs d’État et de gouvernement africains débattront du thème : «Bon voisinage et réponses régionales aux défis sécuritaires et terroristes en Afrique».

Le Conseil de paix et de sécurité est l’organe décisionnel permanent de l’UA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Il constitue un système de sécurité collective et d’alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique.