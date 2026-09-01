Le Chef d’Etat de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a entamé lundi 31 août, une visite de travail en Israël, consacrée au renforcement de la coopération bilatérale.

Invité par son homologue israélien, Isaac Herzog, le dirigeant congolais s’entretiendra, au cours de son séjour à Jérusalem, avec des responsables de haut niveau, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, précise un communiqué de la présidence congolaise.

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Les discussions porteront sur les secteurs stratégiques pour le développement et la souveraineté de la RDC (sécurité, défense, agriculture, infrastructures, énergie et les hautes technologies…).‎

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Tshisekedi profitera de cette occasion pour faire le point sur les mémorandums d’entente signés le 27 juillet dernier par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. Il évaluera également les opportunités d’investissement israélien dans le cadre du Corridor de Lobito.

Ce Corridor est un projet majeur de transport ferroviaire et commercial qui relie les zones minières de la RDC et de la Zambie au port en eau profonde de Lobito en Angola, sur l’océan atlantique.

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Ce second déplacement officiel du dirigeant congolais en Israël prolonge la dynamique de rapprochement entre Tel-Aviv et Kinshasa, amorcée au cours de la visite présidentielle de 2021. Il est souligné que les relations bilatérales se sont encore accélérées depuis la venue du Président Isaac Herzog, le 11 novembre 2025 à Kinshasa.