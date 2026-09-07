Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), le ministère de l’Économie et des Finances de la République de Corée (MOFE) et la Banque d’export-import de Corée (KEXIM) organisent la 8e Conférence ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), sous le thème « Exploiter l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques pour la transformation de l’Afrique ».

Cette conférence, qui se tiendra du 8 au 11 septembre 2026 au Grand Walkerhill Seoul, constitue l’un des plus importants rassemblements de décideurs africains et coréens, ainsi que de partenaires au développement, de toute l’histoire du KOAFEC.

Sont attendus, entre autres, à cet événement des représentants des ministères des Finances et des TIC ; des gouverneurs et hauts responsables du Groupe de la BAD ; des hauts responsables du gouvernement coréen ; des partenaires au développement et institutions multilatérales ; ainsi que des dirigeants du secteur privé, des investisseurs, des innovateurs et des acteurs de l’écosystème africain des start-up.

Commentant le thème de ce rendez-vous, la BAD souligne que l’IA pourrait ajouter jusqu’à 1 000 milliards de dollars américains au PIB de l’Afrique d’ici 2035, si toutefois le continent investit dans les infrastructures numériques, se dote d’une connectivité abordable, d’une alimentation électrique fiable et développe des compétences et des politiques favorables.

Il est assuré que la Conférence ministérielle KOAFEC 2026 mettra l’accent sur la mobilisation des financements et des partenariats afin d’accélérer la transformation numérique de l’Afrique et sa préparation à l’intelligence artificielle. L’événement devrait déboucher sur de nouveaux accords de partenariat, des engagements de cofinancement et des initiatives d’investissement destinés à stimuler une croissance économique durable sur l’ensemble du continent.

La conférence s’achèvera par l’adoption d’une Déclaration conjointe définissant une vision commune et des voies concrètes pour approfondir davantage le partenariat de Coopération économique Corée-Afrique, précise-t-on.

La Conférence ministérielle KOAFEC, lancée en 2006, célébrera cette année 20 ans de coopération stratégique. Parmi les réalisations à l’actif de ce partenariat, il est cité l’innovation numérique pour la gestion des catastrophes au Mozambique ; le développement des capacités en TIC au Cabo Verde ; l’appui à plus de 1 300 start-up et entrepreneurs ; ainsi que d’importants investissements énergétiques déployés au titre du Cadre d’investissement énergétique Corée-Afrique.