Les autorités béninoises, réunies mercredi en Conseil des ministres, ont approuvé la transmission à l’Assemblée nationale d’une demande d’autorisation de ratification de l’adhésion du Bénin au Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (FEDA).

Le Bénin avait déjà adhéré, en mai 2024, à l’accord d’établissement de ce Fonds qui est la filiale d’investissement d’impact de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank)

Le FEDA vise à combler l’important déficit de financement qui empêche les entreprises publiques et privées exportatrices africaines de relever le niveau de leurs activités et, plus largement, des échanges intra-africains, rassure le communiqué publié à l’issue du Conseil.

En tant que membre de l’Afreximbank, le Bénin estime que la ratification de son adhésion au Fonds permettra aux opérateurs économiques locaux de bénéficier de son accompagnement et de ses multiples instruments, favorisant ainsi l’industrialisation et le renforcement des exportations nationales à forte valeur ajoutée.

Le Conseil a instruit les ministres intéressés par le dossier d’assurer le suivi de la procédure législative.