Madagascar a signé l’Accord international sur le cacao 2026, ce jeudi 27 août à Antananarivo, en présence du Directeur exécutif de l’Organisation internationale du cacao (ICCO), Michel Ariron, a annoncé la primature dans un communiqué.

La cérémonie de signature a été conjointement organisée par le ministère malgache du Commerce et de la Consommation (MINCC) et le Conseil national du cacao (CNC), avec l’objectif de valoriser le cacao local sur le marché international.

« Les efforts du MINCC visent à renforcer la compétitivité et la durabilité du secteur cacaoyer, à améliorer la qualité et la traçabilité, à promouvoir la transformation locale et à créer davantage de valeur ajoutée au profit des producteurs et de l’économie nationale », lit-on dans le communiqué.

Lors de ladite cérémonie, le Premier ministre malgache, Mamitiana Rajaonarison a déclaré que cet accord constitue une « étape stratégique » pour Madagascar, précisant que 100 % du cacao malgache exporté est classé comme « cacao fin ou aromatique », faisant de son pays le seul, en Afrique, à bénéficier de cette reconnaissance particulière.

A travers son adhésion à cet accord, Madagascar confirme son choix de promouvoir la qualité de ses produits, de protéger les producteurs et de renforcer sa diplomatie économique à l’échelle internationale, explique le communiqué.

Soulignons que la Grande île, qui assure la vice-présidence de l’ICCO, est le cinquième pays à signer le nouvel accord international sur le cacao.