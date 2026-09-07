L’Agence Tunisienne de Coopération Technique et son homologue égyptien ont signé, ce dimanche 6 septembre au Caire, un Mémorandum d’Entente sous la supervision des ministres des Affaires étrangères des deux pays.

La cérémonie de signature a eu lieu en marge du septième dialogue des agences de coopération technique des États membres de la Banque islamique de développement. (BID)

Le Mémorandum d’Entente vise à établir un cadre de coopération triangulaire entre les pays du Sud, de manière à ouvrir de nouvelles perspectives pour le bénéfice conjoint des expertises et compétences tunisiennes et égyptiennes, et leur emploi au profit des États arabes et africains, explique un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères.

Lors d’une rencontre qui a précédé cette cérémonie, le chef de la diplomatie tunisienne, Mohamed Ali Nafti, et son homologue égyptien, Badr Abdel Aty, ont eu un entretien au cours duquel ils ont salué le niveau d’excellence des relations solides et ancrées existant entre la Tunisie et l’Egypte.

Les deux hommes se sont félicités du fait que ces relations ont été couronnées par la tenue de la Haute Commission Mixte sous la présidence des deux Chefs de Gouvernement et ont abouti à des résultats importants à tous les niveaux économique, commercial, culturel et consulaire.

Pour pérenniser ces avancées, ils se sont, par ailleurs, engagés à intensifier les échanges commerciaux bilatéraux et à fluidifier la circulation des produits nationaux. De même qu’ils prévoient explorer les opportunités d’investissements conjoints.

A l’occasion de la 7e réunion du dialogue entre les agences de coopération technique, Nafti a rappelé l’expérience tunisienne en matière de coopération technique, initiée dès les années 1970. Il a souligné l’interconnexion essentielle entre sécurité et développement pour bâtir un véritable partenariat Sud-Sud, tout en saluant le rôle historique de la BID.