Le gouvernement ghanéen a annoncé, dimanche, avoir conclu, deux jours plus tôt, l’opération d’évacuation de ses ressortissants établis en Afrique du Sud, sur fond d’attaques xénophobes dont ils étaient victimes dans ce pays d’Afrique australe.

Un communiqué du ministère ghanéen des Affaires étrangères précise que le gouvernement a évacué avec succès environ 1 900 Ghanéens dont le dernier contingent de 41 personnes évacuées est arrivé vendredi 4 septembre.

La même source souligne que ces citoyens évacués ont bénéficié d’une aide financière à la réintégration, d’une allocation de transport, des soins médicaux, d’un soutien psychosocial, d’une inscription gratuite à l’assurance maladie et d’une aide continue à l’emploi.

Le chef de la diplomatie ghanéenne, Samuel Okudzeto Ablakwa, a expliqué, en accueillant le dernier groupe, que le gouvernement avait pris la décision de faciliter leur retour après avoir évalué la situation et échangé avec certains Ghanéens touchés lors de sa visite en Afrique du Sud.

Ladite visite ayant permis d’évaluer personnellement la situation, le ministre a réaffirmé l’impératif d’évacuer les ressortissants malgré les difficultés de l’opération, et salué l’engagement indéfectible du Président John Dramani Mahama pour la sécurité des citoyens ghanéens.

Tout en garantissant qu’aucun Ghanéen ne sera abandonné en danger, Okudzeto Ablakwa, a assuré que le gouvernement s’engage à travailler de manière assidue pour améliorer la situation économique du pays et créer plus de possibilités d’opportunités pour chaque citoyen.

Le ministre devait tenir une conférence de presse ce lundi 7 septembre pour présenter, au peuple ghanéen, un rapport complet et transparent concernant cette opération d’évacuation.