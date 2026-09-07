Un nombre croissant de pays membres de l’Union européenne (UE) emboîtent le pas à la France et à l’Espagne pour s’aligner sur la position du Maroc dans le conflit du Sahara en appuyant le Plan d’autonomie marocain comme unique solution «sérieuse, crédible» et «réalisable» pour ce litige territorial inventé de toutes pièces par le régime algérien en connivence avec l’ancien régime libyen des années 70.

Vendredi dernier c’était le Danemark qui, par la voix de son ministre des affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a exprimé son franc soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara, le qualifiant de proposition «crédible» et de «bonne base pour parvenir à une solution mutuellement acceptée par toutes les parties».

Pour le Danemark, la proposition marocaine «constitue une contribution sérieuse et crédible au processus onusien en cours» et qu’elle «pourrait constituer la solution la plus réalisable» pour le règlement définitif de ce litige territorial vieux d’un demi-siècle.

Ce lundi 7 septembre, c’était au tour du ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis de réaffirmer le soutien de son pays à la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara. Dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien à Athènes, avec son homologue marocain, Nasser Bourita qui effectuait une visite en Grèce, Gerapetritis a indiqué que conformément à la position commune de l’Union Européenne, la Grèce «soutient pleinement les efforts consentis par l’Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour la conduite de négociations, sur la base de la proposition marocaine d’autonomie, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable».

Le chef de la diplomatie grecque a en outre, souligné, qu’en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2025-2026, la Grèce «salue l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies» qui retient la proposition d’autonomie marocaine comme seule base pour un règlement consensuel et définitif au litige territorial autour du Sahara marocain.

À travers leur soutien, la Grèce et le Danemark, tous deux membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, s’inscrit dans la dynamique internationale impulsée par le Roi Mohammed VI, en faveur d’un règlement définitif de ce différend régional, sur la base du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Pour rappel, le ministre marocain des Affaires étrangères en visite au Danemark, avait eu le vendredi 4 septembre à Copenhague, un entretien avec son homologue danois, axé la coopération bilatérale entre les deux pays et sur le dossier du Sahara.