Les autorités préfectorales ivoiriennes se sont engagées à mettre un terme à l’orpaillage illégal dans leurs circonscriptions administratives respectives, et ce dans un délai de six mois, d’après un communiqué officiel publié dimanche 06 septembre sur le site du Gouvernement.

Cet objectif ambitieux a été annoncé à l’issue d’un atelier national de concertation et d’harmonisation des mécanismes de lutte contre l’orpaillage illégal en Côte d’Ivoire, qui a réuni ces préfets du 03 au 05 septembre derniers à Yamoussoukro.

Présidé par le ministre, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité (CNS), Fidèle Sarassoro, cette rencontre a enregistré également la présence des ministres de l’Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, ainsi que des Eaux et Forêts, Assahoré Konan Jacques.

Après avoir partagé leurs expériences et relevé les difficultés rencontrées sur le terrain, les représentants de l’Etat dans les régions ont décidé d’intensifier la pression et de déployer des moyens technologiques et juridiques accrus pour éradiquer ce fléau.

Pour y parvenir, quatre piliers opérationnels majeurs ont été retenus, notamment le renforcement du renseignement, de l’alerte et de la surveillance ; l’amélioration de la coordination territoriale ; le renforcement des capacités opérationnelles ; ainsi que l’application effective des sanctions.

Le dispositif national de lutte contre l’orpaillage illégal comprend déjà la surveillance aérienne par drones. « Ces appareils survolent le département au moins une fois par semaine afin de détecter toute nouvelle installation et de faire remonter rapidement les informations aux autorités », a déclaré le préfet de l’Indénié-Djuablin, Kouadio Kouassi Eugène.

Par ailleurs, les participants à l’atelier ont préconisé d’appuyer la réhabilitation et la restauration des sites impactés par l’orpaillage illégal. De même qu’ils ont insisté sur l’importance de consolider la coopération transfrontalière pour mener des actions communes, en particulier contre la pollution des cours d’eau partagés.

Le ministre Fidèle Sarassoro a laissé entendre que le succès de toutes ces initiatives repose non seulement sur les ressources financières et matérielles à déployer, mais aussi sur une discipline commune, une coordination rigoureuse, des décisions rapides et une application stricte des sanctions.

Il a fermement rappelé que la Côte d’Ivoire ne saurait tolérer que des individus ou des réseaux organisés bafouent ses lois en dégradant les terres, polluant les cours d’eau, détruisant les forêts et compromettant l’avenir de ses enfants.