Après plus d’un mois de paralysie du secteur de la santé en République du Congo, les syndicats dudit secteur ont été invités à suspendre immédiatement leur mouvement de grève entamé le 05 août dernier.

Cette décision fait suite à une réunion tenue ce lundi 07 septembre à Brazzaville, sous la direction du Premier Ministre Anatole Collinet Makosso.

Face aux revendications pressantes des professionnels de la santé, le Gouvernement a mis sur la table plusieurs engagements, dont financiers, en vue de débloquer la situation.

Après des heures de négociations entre l’exécutif et les syndicats, trois mesures concrètes ont arrêtés, notamment le paiement de deux mois de salaire, dont un immédiatement et le second courant septembre ; la suspension immédiate de la grève et reprise du travail ; et la mise en place d’un comité de suivi pour accompagner la mise en œuvre des engagements et la poursuite des négociations

Les agents de la santé exigeaient, entre autres, le versement immédiat de deux mois de salaires impayés avant d’envisager la suspension de leur grève illimitée avec service minimum en cours dans les hôpitaux publics.

Lors d’une séance de travail, organisée le 3 septembre dernier par la commission Santé, Affaires sociales, Famille et Genre de l’Assemblée nationale avec les syndicats, le secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs de la santé et des affaires sociales (Fésytrasas), Nicolas Ngandzo, a rappelé le cahier de revendications initial.

Selon ses propos, ce cahier comporte sept points, parmi lesquels les licenciements abusifs, la vétusté des plateaux techniques et les primes non attribuées. Mais Ngandzo a précisé que l’irrégularité de paiement des salaires demeurait la cause principale de la grève.

Suite aux négociations d’hier, le Gouvernement espère désormais une reprise rapide du travail de la part des professionnels de la santé, pour le bien des populations.