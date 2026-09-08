Le président rwandais, Paul Kagamé a entamé ce lundi 7 septembre, une visite officielle de deux jours au Sultanat d’Oman, marquée par une volonté commune d’intensifier les liens d’amitié et de coopération entre Kigali et Mascate.

Il a été accueilli par Son Altesse le Sultan Haitham bin Tariq au Palais d’Al Husn, où se sont tenus des entretiens en tête-à-tête élargis ensuite aux délégations des deux pays, avec l’objectif de booster la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt mutuel.

« Cette visite découle de l’engagement mutuel à développer et à élargir les liens communs », de manière à promouvoir le bien-être et à répondre aux aspirations des peuples des deux pays amis, lit-on dans un communiqué du ministère omanais des Affaires étrangères.

Au cours de leur entretien, les deux dirigeants ont souligné les liens historiques profonds qui unissent le Rwanda et le sultanat d’Oman, d’après les informations relayées sur le compte Facebook du président Kagamé. Ils ont d’emblée affirmé que cette visite officielle constitue une opportunité de propulser les relations bilatérales vers de nouveaux horizons.

Pour donner une impulsion concrète au rapprochement entre les deux pays, les deux délégations ont mis en avant une collaboration plus étroite dans de multiples secteurs notamment ceux de l’énergie, la logistique et la sécurité alimentaire.

Cette première journée de la visite du président rwandais à Mascate, a été clôturée par un banquet d’Etat offert en son honneur au Palais d’Al Husn.