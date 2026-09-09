Le Roi du Maroc, Mohammed VI a adressé un message de solidarité et d’indignation au Roi Abdallah II Ibn Al Hussein de Jordanie, à la suite des récurrentes agressions iraniennes « abjectes » qui visent la Jordanie sœur, indique ce mercredi 9 septembre, un communiqué du Cabinet royal.

Dans son message le Souverain marocain déclare avoir suivi «avec grande préoccupation et indignation la nouvelle des attaques de missiles iraniennes abjectes qui ont visé les territoires du Royaume Hachémite de Jordanie frère et ce, dans la continuité de l’attitude hostile de l’Iran contre votre pays frère et les États arabes du Golfe»

Face à cet « événement dangereux », ajoute le Roi du Maroc, «j’exprime à Votre Majesté, Ma forte condamnation et Mon ferme rejet de cette agression criminelle injustifiée qui vise à porter atteinte à la stabilité de votre pays frère et à la sécurité et à la sûreté du vaillant peuple jordanien».

Dans le même message, le Roi Mohammed VI réitère «la pleine solidarité du Royaume du Maroc avec le Royaume Hachémite de Jordanie frère et son soutien indéfectible et inconditionnel à l’ensemble des mesures prises par les autorités jordaniennes» pour «la défense de la sécurité et de la stabilité de la Jordanie et de la sûreté de ses citoyens», réaffirmant que «la sécurité de la Jordanie est indissociable de la sécurité du Maroc».

Le Souverain marocain a enfin réaffirmé sa conviction que «le vaillant peuple jordanien saura, sous votre sage conduite, surmonter les conséquences de ces agressions odieuses, grâce à sa détermination, sa solidarité et son intrépidité reconnues».