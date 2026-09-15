Le Président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a confirmé, lundi 14 septembre, l’engagement ferme et durable de son institution, d’accompagner les politiques publiques du Sénégal, en ciblant trois chantiers prioritaires que sont l’entreprenariat et l’emploi des jeunes, le coût de l’énergie et la protection sociale.

Il a fait part de cette promesse lors d’une audience qu’il a accordée au Président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en visite à Washington et qui était accompagné d’une forte délégation ministérielle.

Selon un communiqué de la présidence sénégalaise, cette rencontre a permis de réaffirmer le rôle de premier plan du Groupe de la Banque mondiale parmi les partenaires stratégiques du Sénégal. Cette relation de confiance, axée sur le dialogue et le soutien aux priorités nationales, s’est concrétisée le 6 août dernier à Dakar par la signature de trois nouveaux accords.

Ces accords ciblent l’agriculture, la connectivité des zones de production, ainsi que le développement des régions orientales et australes du pays, précise-t-on.

L’officialisation du soutien financier de la Banque mondiale au cours des années à venir intervient aussi deux semaines après l’accord technique conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) ; ce qui témoigne, selon Dakar, de la confiance retrouvée des grands partenaires financiers dans la trajectoire choisie par le Sénégal, notamment celle de la transparence et de la rigueur dans la gestion des finances publiques.

Diomaye Faye devrait rencontrer, ce mardi 15 semptembre, la Directrice générale du FMI, Madame Kristalina Georgieva, avant de poursuivre son périple aux Emirats Arabes Unis.