Le président guinéen, Mamadi Doumbouya, en visite à Abidjan ce dimanche 13 septembre, a convié officiellement la Côte d’Ivoire à prendre part, en qualité de pays à l’honneur, aux festivités de la Fête Nationale de la Guinée.

Cet événement historique se tiendra en octobre prochain, aux côtés du Rwanda, autre nation invitée à partager la tribune prestigieuse, selon un communiqué de la présidence ivoirienne qui souligne que Doumbouya a salué l’accueil réservé par la population ivoirienne au détachement militaire guinéen, lequel a défilé le 07 août dernier à Abidjan lors de la célébration du 66è anniversaire de l’Indépendance de la Côte d’Ivoire.

Lors de leur entretien, au cours duquel cette invitation de Conakry a été lancée, Doumbouya et son hôte Alassane Ouattara ont salué l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existent entre la Côte d’Ivoire et la Guinée.

Les deux dirigeants se sont engagés à œuvrer pour la diversification et le renforcement de la coopération entre leurs pays ; notamment dans les domaines économique, commercial, politique, sécuritaire et de la formation.

D’après le Chef de l’État guinéen, les échanges commerciaux entre Conakry et Abidjan ne reflèteraient pas encore les nombreuses potentialités économiques, notamment minières et agricoles, dont disposent les deux pays.

Il a proposé des pistes de solutions pour intensifier la coopération économique, tout en insistant sur la lutte contre l’orpaillage clandestin et illégal qu’il a qualifié de « sujet stratégique », selon le communiqué.

Rappelant qu’aucun développement n’est possible sans paix ni stabilité, Doumbouya s’est engagé à collaborer étroitement avec la Côte d’Ivoire dans le cadre de partage d’expériences.